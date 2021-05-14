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14 мая 2021, 17:31

В апреле подорожали овощи и фрукты, подешевел сахар и моющие средства - МАРТ

Фото из архива
Фото из архива

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в апреле подорожали овощи и фрукты, подешевел сахар и моющие средства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на аналитическую информацию Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"По отношению к средним ценам марта в апреле отмечался рост цен на овощи и фрукты (на 7,3% и 1,6% соответственно), мясо и мясопродукты (на 0,7%), повысились тарифы на туристические услуги (на 5,6%). Одновременно отмечалось снижение цен на моющие средства (на 1,1%), сахар (на 0,2%), а также тарифов на бытовые услуги и пассажирский воздушный транспорт (на 0,03% и 0,4% соответственно). В апреле по отношению к предыдущему месяцу повысились цены на табачные изделия (в среднем на 0,2%), лекарственные препараты (на 1%), автомобильное топливо (в среднем на 2,1%)", - рассказали в МАРТ.

В апреле прирост потребительских цен в годовом выражении составил 8,6% (8,5% месяцем ранее). Что касается социально значимых товаров, прирост сохранился на уровне предыдущего месяца - 7,1% в годовом выражении. "Основные индикаторы инфляции сохраняются на одном уровне в годовом выражении на протяжении трех месяцев - с февраля 2021 года. Основное влияние на годовой прирост индекса потребительских цен, в том числе на социально значимые товары, по-прежнему оказывает рост цен на медикаменты, произошедший в начале года под влиянием волатильности курса валют и отмены льготной ставки НДС, а также подорожание масел и жиров, в частности растительного масла, ввиду роста контрактных цен", - отметили в министерстве.

Отмечается замедление прироста цен в годовом выражении на рыбу и рыбопродукты - до 10%, плодовоовощную продукцию - до 9,5%, синтетические моющие средства - до 9,2%, крупы - до 6,1%, макаронные изделия - до 2,2%, пшеничную муку - до минус 0,8%. При этом годовой прирост цен ускорился на автомобильное топливо - до 6,8%, одежду - до 6,8%, растительное масло - до 49,8%.

В сфере регулируемого ценообразования по итогам апреля прирост цен и тарифов в годовом выражении сохранился на уровне предыдущего месяца и составил 8,6%.-0-

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли продукты питания
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