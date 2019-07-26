В Ашхабаде главы государств СНГ обсудят декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств СНГ включена в проект повестки дня заседания Совета глав государств (СГГ) СНГ, которое состоится 11 октября в Ашхабаде. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Агыбай Смагулов перед началом заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Идея этого документа была предложена председательствующей стороной - Туркменистаном. Эксперты проработали вопрос, подготовлен проект декларации", - сказал Агыбай Смагулов.

Он подчеркнул, что Содружество - это территория, где реализуются крупнейшие транспортные, энергетические и логистические проекты. "В частности, в Беларуси в Орше вводится в строй крупный логистический центр, в России под Казанью есть такие проекты. Практически все прикаспийские государства строят свои крупные логистические центры. Реализуется проект автомагистрали Западная Европа - Западный Китай. Транспортные контейнерные перевозки по железной дороге идут из Китая через Казахстан, Россию, Беларусь в Европу. Реализуются проекты "Север-Юг", "Восток-Запад", - рассказал зампред Исполнительного комитета.

Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве еще раз подчеркивает, что страны Содружества заинтересованы развивать трансграничные межконтинентальные проекты. "Мы открыты для сотрудничества. Устав Содружества предполагает участие не только стран постсоветского пространства, но и любых других государств, которые хотят присоединиться к этой организации, - добавил он. - Надеюсь, что в Ашхабаде эта декларация будет принята".

По словам Агыбая Смагулова, на заседании СГГ планируется принять обращение глав государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Будет обсуждаться вопрос о председательстве в СНГ в 2020 году. "На прошлом заседании Совета глав государств узбекистанская сторона выразила готовность принять на себя председательство в 2020 году. Ожидаем, что соответствующее решение будет принято на предстоящем саммите СНГ", - отметил он.-0-