В Ашхабаде ожидается принятие декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве стран СНГ

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На саммите в Ашхабаде 11 октября ожидается принятие декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве стран СНГ. Документ выносится на рассмотрение Совета глав государств по инициативе Туркменистана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Документ направлен на создание эффективных механизмов партнерства, позволяющих совершенствовать развитие экономических связей как в рамках СНГ, так и в сотрудничестве с другими государствами и международными организациями. В нем определены задачи стратегического экономического сотрудничества стран Содружества. В их числе участие в мирохозяйственных процессах, создание эффективных механизмов и формирование благоприятных условий партнерства, повышение конкурентоспособности государств СНГ, последовательная интеграция в мировую транспортную систему, объединение географических и инфраструктурных возможностей, технического, технологического и транзитного потенциалов стран Содружества.

В задачи стратегического экономического сотрудничества входят также обеспечение и укрепление финансовой стабильности на пространстве Содружества, противодействие коррупции, достижение максимальной эффективности в совместном решении проблем, порождаемых глобализацией, обеспечение эффективной диалоговой площадки на всех уровнях.

Ожидается, что достижение целей декларации позволит полнее реализовать социально-экономический потенциал каждого государства СНГ и Содружества в целом, расширить их равноправное, взаимовыгодное и комплексное сотрудничество, устойчиво наращивать взаимные экономические связи, повысить конкурентоспособность национальной экономики, противостоять рискам и угрозам мировых кризисов, обеспечить выход на качественно новый уровень развития, усилить позиции государств СНГ в мировой экономике, способствовать росту уровня благосостояния граждан.-0-