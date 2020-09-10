10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В августе больше всего подешевели картофель и помидоры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Картофель подешевел на 33,16%, свежие помидоры - на 30,93%, морковь - на 26,6%, яблоки - на 21,7%, виноград - на 19,8%, репчатый лук - на 19,13%, свекла - на 16,73%, груши - на 11,65%, бананы - на 9,25%. Подорожали свинина (бескостная - на 5,36%, остальная - на 4,87%), икра лососевых рыб (на 4,41%), мясной фарш (на 3,74%).

Овощи в целом стали дешевле на 15,89%, фрукты - на 7,66%. В целом продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,8%.

Обеды в столовой стали дешевле на 1,07%, в ресторане и кафе - на 0,47%, фастфуд - дороже на 0,15%.

Табачные изделия подешевели на 0,01%, алкогольные напитки поднялись в цене на 0,56%.

Непродовольственные товары в августе стали дороже на 0,9%. Одежда подорожала на 0,83%, обувь - на 2,16%, стройматериалы - на 0,58%, электротовары - на 1,32%, медикаменты - на 0,41%. Мебель стала дороже на 1,46%, топливо, горюче-смазочные материалы - на 0,04%.

Стоимость услуг выросла на 0,6%. Подорожали услуги страхования легкового автотранспорта (на 9,32%), воздушного пассажирского транспорта (на 9,29%), прачечных (на 2,28%), ремонт ювелирных изделий (на 2,71%) и часов (на 2,02%), аренда жилья для физлиц (на 2,53%). Подешевели услуги гостиниц (на 1,69%).

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в августе составила 0,2%.-0-