В августе подешевели свекла и морковь, подорожали услуги ж/д транспорта

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В августе подешевели свекла и морковь, подорожали услуги железнодорожного транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Свекла подешевела на 47,46%, морковь - на 39,04%, сладкий перец - на 23,66%, виноград - на 22,85%, свежие помидоры - на 22,48%, бананы - на 15,2%, картофель - на 13,66%, репчатый лук - на 8%. Чеснок подорожал на 7,94%, цитрусовые - на 6,83%, оливковое масло - на 4,17%, свежая белокачанная капуста - на 3,98%, рагу (набор из свинины) - на 3,87%, бескостная свинина - на 3,08%, сметана - на 3,09%.

В целом овощи стали дешевле на 15,86%, фрукты - на 4,82%. Молоко и молочные продукты подорожали на 2,36%, мясо и мясопродукты - на 1,39%, рыба и рыбопродукты - на 0,1%. Хлеб и хлебобулочные изделия подешевели на 0,4%.

Обеды в столовой стали дешевле на 1,31%, в ресторане и кафе - на 0,36%. Фастфуд поднялся в цене на 0,22%.

Табачные изделия подорожали на 1,97%, алкогольные напитки - на 0,8%.

Непродовольственные товары в августе стали дороже на 0,68%. Одежда подорожала на 0,63%, обувь - на 1,22%. Мебель стала дороже на 1,52%, ковровые изделия - 1,11%, стройматериалы - 1,79%, медикаменты - 0,3%.

Стоимость услуг повысилась на 0,06%. В августе подорожали услуги железнодорожного сообщения: межрегионального - на 13,58%, регионального сообщения эконом-класса - на 9,19%, международного - на 0,85%. Стали дешевле услуги по перевозке пассажира в автомобиле-такси (на 3,09%), санаторно-оздоровительные (на 1,99%), туристические (на 1,7%).

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в августе составила 0,2%.-0-