В азербайджанском Нахичеване появится магазин белорусских товаров

27 декабря, Баку /БЕЛТА - АЗЕРТАДЖ/. В азербайджанском Нахичеване в ближайшее время планируется открыть магазин белорусских товаров. Об этом сообщил на пресс-конференции посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

По его словам, в настоящее время сеть белорусских магазинов в Азербайджане расширяется. В Баку их сейчас насчитывается шесть, а в ближайшее время планируется открыть магазины в Нахичеване, затем в Гяндже и Мингечауре.

Коснувшись темы взаимодействия в области тяжелого машиностроения, посол напомнил, что в апреле этого года Гянджинский автомобильный завод выпустил 10-тысячный трактор. Продукция завода уже поступает на рынки третьих стран. Кроме того, стороны приступили к реализации проекта по созданию сборочного цеха Гянджинского автомобильного завода в Турции.

Геннадий Ахрамович рассказал также о намерении азербайджанской стороны создать на территории Беларуси цех по розливу азербайджанского коньяка и вин для продажи не только на территории Беларуси, но и в соседних странах.

Беларусь ведет переговоры с Азербайджаном по увеличению числа регулярных авиарейсов. Посол сообщил о намерениях белорусской стороны использовать азербайджанские воздушные судна для налаживания международных рейсов, к примеру, Минск - Нью-Йорк. Планируется увеличить грузооборот по воздушным маршрутам с Баку. В свою очередь Азербайджан может быть заинтересован в Беларуси как в транзитной стране, участвующей в нескольких транспортных проектах.

Геннадий Ахрамович подчеркнул, что Азербайджан и Беларусь активно поддерживали друг друга на международной арене в 2018 году. "Дружеская поддержка и понимание Азербайджана для Беларуси крайне важны, за что мы благодарны азербайджанской стороне", - сказал посол.

В 2018 году было совершено около 30 двусторонних визитов высокого уровня. Дипломат особо отметил важность визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Беларусь и его встречи с Александром Лукашенко. Во время визита были подписаны порядка 10 документов, определяющих направление взаимодействия между двумя странами.-0-