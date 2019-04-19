В Беларуси 39,3% введенного в I квартале жилья построено для нуждающихся

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 39,3% введенного в первом квартале 2019 года жилья построено для нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В январе-марте организации всех форм собственности построили 8,9 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 871,6 тыс. кв.м общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 342,4 тыс. кв.м общей площади, или 39,3% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 239 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 331,9 тыс. кв.м общей площади жилья, или 38,1% от общего ввода по стране.-0-