В Беларуси 39,3% введенного в I квартале жилья построено для нуждающихся

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 39,3% введенного в первом квартале 2019 года жилья построено для нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
В январе-марте организации всех форм собственности построили 8,9 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 871,6 тыс. кв.м общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 342,4 тыс. кв.м общей площади, или 39,3% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 239 тыс. кв.м.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 331,9 тыс. кв.м общей площади жилья, или 38,1% от общего ввода по стране.-0-
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