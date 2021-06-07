В Беларуси 8 июня повышаются цены на автомобильное топливо

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 8 июня изменяются цены на топливо. Такая информация опубликована на сайте концерна "Белнефтехим", сообщает БЕЛТА.

"Изменение цен на моторное топливо обусловлено продолжающимся ростом мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 4 июня текущего года достигло $70 за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 года выросло на 27,5%. Цены на моторное топливо с начала года увеличены на 8,1%", - отметили в "Белнефтехиме".

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,86, АИ-95-К5-Евро - Br1,96, АИ-98-К5-Евро - Br2,18, ДТ - Br1,96.-0-