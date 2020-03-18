В Беларуси 93% сельхозтехники готово к посевной

18 марта, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Беларуси 93% сельскохозяйственной техники готово к посевной кампании, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, передает корреспондент БЕЛТА.

Иван Крупко

"Сегодня в стране стартует посевная кампания, и фактически вся техника, а это 93%, готова к посевной. Думаю, что с каждым днем готовность сельхозтехники будет увеличиваться. К тому же перед отраслью была поставлена конкретная задача использовать качественную энергонасыщенную технику и машинотракторы, которые предприятия получили в лизинг. Службам Гостехнадзора районов в свою очередь нужно сообща выстроить работу по ремонту и проработать качественные подходы к хранению, содержанию и эксплуатации техники. Полагаю, мы выстроим эту работу с районами и областями", - отметил руководитель ведомства.

Министр обратил внимание и на вопрос обеспечения хозяйств удобрениями, семенным материалом и топливом. По его словам, уже подготовлено достаточное количество топлива, чтобы в установленные сроки провести посевную кампанию.

Иван Крупко остановился также на проблеме падежа крупного рогатого скота. "Нам нужно разобраться с падежом скота, и этот вопрос стоит очень серьезно, - сказал он. - Уже подвижки по итогам месяца есть, уменьшается процент погибшего скота. Эта задача едина для всех. Думаю, в ближайшее время увидим серьезные изменения в лучшую сторону и в этом направлении".-0-