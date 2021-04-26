26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси автомобильное топливо подорожает на 1 копейку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна "Белнефтехим".

"В апреле 2021 года средняя котировка нефти увеличилась по отношению к январю текущего года на 16,8%. Рост цены на моторное топливо с начала года составил 6%, - говорится в сообщении. - На основании мониторинга цен на углеводородное сырье и в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо предельный уровень розничных цен на АЗС с 27 апреля 2021 года изменяется на 1 копейку".

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,82, АИ-95-К5-Евро - Br1,92, АИ-98-К5-Евро - Br2,14, ДТ - Br1,92.-0-