19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более 3 тыс. частных компаний занимаются обработкой леса. Об этом рассказал министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа в эфире телепередачи "Разговор у Президента" на "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Эпидемиологический период минимально оказал влияние на финансовые показатели отрасли. В свое время Президент принял решение запретить вывоз на экспорт "кругляка" (необработанного древесного материала. - Прим. БЕЛТА). И это послужило большим стимулом для развития лесного хозяйства, - подчеркнул Виталий Дрожжа. - Мы видим по финансовым результатам: у нас растет стоимость древесного сырья, которое пускается в переработку внутри страны. Мы динамично развиваемся: оставляем добавочную стоимость внутри страны, создаем новые рабочие места. И это не только о работниках министерства лесного хозяйства. В Беларуси более 3 тыс. частных компаний занимаются обработкой леса".

Естественный враг леса - жук-короед. С ним белорусские лесники ведут серьезную борьбу, и на помощь им приходит наука. Еще один враг насаждений - лесные пожары. "Мы проводим большую работу с населением, ежегодно закупаем около 20-30 пожарных машин. В 2020 году было более 1 тыс. лесных пожаров. Самым сложным был апрель: половина случаев пришлась именно на него, - подчеркнул Виталий Дрожжа. - У нас большая посещаемость лесов, высокая протяженность лесных дорог и противопожарных барьеров. Работа по противопожарной безопасности в комплексе позволяет держать ситуацию на контроле".

На службе у лесного хозяйства - современные технологии. "В настоящий момент уже разработана и используется единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней. С 1 января текущего года все лесохозяйства работают в электронной системе. Уже подготовлен проект указа, который, если будет одобрен, обяжет всех работающих в лесу, работать в этой электронной системе, - подчеркнул Виталий Дрожжа. - Это позволит сделать всю систему более прозрачной. Можно будет оперативно и в динамике видеть заготовку, реализацию и перемещение древесины. Мы сможем своевременно и оперативно принимать важные управленческие решения. Практически все наши лесовозы уже обеспечены GPS-трекерами. Это один из важных шагов в развитии логистики лесного хозяйства".

Еще одно важное направление работы - возведение пеллетных заводов. В прошлом году таких производств построили семь. "Это перспективная тема. И мы будем продолжать развивать и наращивать такие производства, - подчеркнул Виталий Дрожжа. - Сейчас имеющиеся производства позволяют создавать до 200 тыс. т пеллет в год. И в ближайшее время мы должны увеличить этот показатель до 500 тыс. т. пеллет в год".-0-