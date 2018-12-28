28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более 4,5 тыс. субъектов хозяйствования открыли бизнес по уведомительному принципу. Об этом сообщила директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Ирина Бабаченок во время круглого стола "Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?" в пресс-центре БЕЛТА.

Предпринимательство в Беларуси развивается в условиях активизации деловой инициативы. Перед страной стоит серьезная задача сформировать стабильные, комфортные и предсказуемые условия ведения бизнеса. Это должно стать своего рода национальным брендом. "Заделом для достижения такой амбициозной цели послужил принятый главой государства в 2017 году так называемый либерализационный пакет правовых актов, главным из которых стал декрет № 7 "О развитии предпринимательства", - подчеркнула Ирина Бабаченок.

Принятие этого документа потребовало внесения изменений в ряд нормативных правовых актов и инициировало масштабный процесс улучшения условий для ведения бизнеса. В частности, Министерству экономики было поручено реализовать уведомительный порядок начала деятельности для определенных видов бизнеса, когда без предварительных согласований, включения в реестры, регистры, получения заключений экспертиз предприниматель вправе начать любой из 19 самых популярных видов деятельности. В числе таковых розничная и оптовая торговля, общепит, бытовые услуги, автомобильные перевозки пассажиров, гостиничный и туристический бизнес, ремонт транспортных средств, производство пищевой продукции, одежды, мебели, строительных материалов.

"Мы свою задачу выполнили, и сегодня можно констатировать, что принцип работает: согласно оперативной информации, по состоянию на 1 декабря текущего года, в местные органы подано 4 549 уведомлений о начале осуществления деятельности. Традиционно наибольшую активность демонстрирует Минск, осторожны в реализации новеллы предприниматели Витебской и Могилевской областей. Что касается ранжирования по видам деятельности, то лидирующие позиции занимают розничная торговля, предоставление услуг по перевозке пассажиров и багажа, оптовая торговля, а также предоставление бытовых услуг", - отметила Ирина Бабаченок.

Подводя предварительные итоги работы декрета №7 и других документов пакета, директор департамента отметила, что их принятие способствовало упразднению многих устаревших административных процедур в сфере строительства, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, рекламы, транспортных перевозок. "Примерно в 10 раз сокращен минимально достаточный перечень обязательных противопожарных, санитарно-эпидемиологических, ветеринарных, природоохранных и других требований. Стало меньше организационных формальностей: например, наличие печати или ведение путевых листов стало не обязательным. Усовершенствованы вопросы контрольной (надзорной) деятельности, установлен мораторий до 2020 года на повышение налоговых ставок и введение новых налогов", - конкретизировала представитель Минэкономики.

Ряд нововведений затронул и сферу самозанятости. На данный момент, по словам Ирины Бабаченок, не представляется возможным в полной мере "оцифровать" эффект от проделанной работы. Однако можно отметить рост количества самозанятых лиц и вновь зарегистрированных субъектов хозяйствования. За 11 месяцев текущего года зарегистрировано более 9 тыс. новых коммерческих организаций и 33 тыс. индивидуальных предпринимателей (109% к аналогичному периоду 2017 года). Также наблюдается устойчивый рост количества ремесленников.

"О повышении уровня экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства свидетельствует рост налоговых поступлений, который уже превысил третью часть поступающих платежей в бюджет. В объеме белорусского экспорта доля товаров субъектов малого и среднего предпринимательства составляет более половины, доля услуг - почти 40%, - отметила директор департамента. - Положительным фактором является и рост выданных банками инвестиционных коммерческих кредитов для малого и среднего бизнеса, доля которых за 10 месяцев 2018 года составила в общем объеме 38,4%".

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