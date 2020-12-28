В Беларуси более 84% плательщиков выбирают электронное взаимодействие с налоговыми органами

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более 84% плательщиков выбирают электронный способ взаимодействия с налоговыми органами. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "Электронные сервисы налоговых органов и их развитие в Беларуси" начальник главного управления развития налоговых органов Министерства по налогам и сборам Сергей Шкут, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основная наша задача, чтобы плательщики переходили в электронное взаимодействие с налоговыми органами. На сегодня 84,1% плательщиков используют электронное взаимодействие с налоговыми органами. Если посмотреть по субъектному составу, 88% - среди организаций, 82,2% - среди индивидуальных предпринимателей", - сказал Сергей Шкут.

В стране действует 34 центра обслуживания плательщиков, до конца года планируется открыть еще два. "В обслуживании важно иметь обратную связь. Она заключается в том, что плательщик имеет возможность оценить качество той работы, которая была проведена в центре, поставив оценку от 1 до 5. Впоследствии каждая оценка анализируется", - пояснил он. По результатам социологического исследования (проводила Академия управления при Президенте), в этом году 87% плательщиков, которые обращаются непосредственно в налоговый орган, выставляют положительную оценку (4-5). Что касается электронных сервисов, то 80% плательщиков оценивают их качество тоже на 4-5.

Плательщик может воспользоваться как открытыми электронными сервисами, так и непосредственно личным кабинетом плательщика. "В этом году, к примеру, подача деклараций через личный кабинет осуществлялась более 215 тыс. раз, подача заявки на документы - более 1 млн раз", - отметил Сергей Шкут.

"В нынешнем году мы расширили перечень сведений, которые организации и ИП, владеющие ключом с электронно-цифровой подписью, могут направить в налоговый орган в электронном виде. Среди них - уведомление о применении упрощенной системы налогообложения или об отказе от ее применения, другие документы", - рассказал представитель МНС.

В дальнейшем также планируется расширение электронно-цифровых сервисов. В частности, в планах со следующего года на портале министерства реализовать виртуального помощника (чат-бот), который будет помогать плательщикам в предоставлении сведений справочно-информационного характера (где найти что-то на сайте, получить разъяснение налогового законодательства и др.).

Кроме того, в начале 2021 года в мобильном приложении, используя базу вопросов и ответов, можно будет заполнить декларацию по подоходному налогу и по единому налогу для отдельных категорий ИП.

Со следующего года плательщику, который ведет книгу учета расходов и доходов, будет предложено ее ведение в личном кабинете в онлайн-режиме. "Для тех, кто воспользуется этим сервисом, налоговый орган будет самостоятельно за плательщика формировать декларацию с учетом располагаемых сведений. Вам останется только ознакомиться с ними и подписать. В последующем, если сервис будет актуальным, то налоговый орган будет подавать декларацию за плательщиков", - добавил Сергей Шкут.

Также планируется внедрение открытого интерактивного обучающего ресурса - системы дистанционного обучения, которая будет называться "Школа налогоплательщика". Это открытый онлайн-курс, который будет находиться на портале Министерства по налогам и сборам.-0-