В Беларуси будет создана земельно-информационная система

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Государственного комитета по имуществу от 17 мая 2021 года №10 утверждена инструкция, которой определен порядок создания, ведения (эксплуатации и обновления) земельно-информационной системы Беларуси (ЗИС), доведения до заинтересованных сведений, содержащихся в базе данных ЗИС. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал

Заказчиком работ по созданию и ведению земельно-информационной системы является Госкомимущество.

Результатом выполнения работ по созданию, ведению системы будут: база данных ЗИС, экспликации земель, сводные экспликации земель, слои "Почвы", обновленные на основании сведений почвенного обследования земель и обновленных БД ЗИС.

Информация, содержащаяся в базе данных ЗИС, будет предоставляться заинтересованным лицам посредством геопортала https://gismap.by.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-