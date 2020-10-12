12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси действуют около 30 тыс. стандартов, сообщила первый заместитель председателя Госстандарта Ирина Осмола сегодня во время круглого стола "Стандарты как фактор конкурентоспособности рынка" в пресс-центре БЕЛТА.

"Сегодня фонд стандартов в стране с советских времен - порядка 30 тыс. Однозначно понимаем, что некоторые из них утратили свою актуальность. Мы системно работаем над тем, чтобы осознанно отменять устаревшие требования", - отметила Ирина Осмола.

Например, в этом году уже отменено порядка 400 стандартов, опросы промышленности показали, что они стали не актуальными.

Ежегодно в мире разрабатывается несколько тысяч стандартов. По словам Ирины Осмолы, в Беларуси с начала 2020 года принято порядка 500 госстандартов, они касаются машиностроения, электротехники, пищевой промышленности, сельского хозяйства и т.д.

В этом году Всемирный день стандартизации 14 октября проходит под девизом "Стандарты для защиты планеты". В Беларуси тоже разрабатываются стандарты в поддержку этого принципа. Например, это стандарты, связанные с электротранспортом и инфраструктурой для него, сбором и утилизацией отходов (в первую очередь отходов электротехники и радиоэлектроники), а также стандарты для перехода на экоупаковку.-0-