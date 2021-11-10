В Беларуси до 2025 года планируют разработать 11 национальных эталонов

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси до 2025 года планируют разработать и создать 11 национальных эталонов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Ключевую роль в развитии инфраструктуры качества, освоении новых торговых рынков, защите окружающей среды и других сферах играют измерения. Технической основой обеспечения единства измерений являются национальные эталоны единиц величин. "Они создаются для воспроизведения единиц величин и обеспечения прослеживаемости результатов измерений до единиц величин Международной системы SI, обеспечивают защиту прав и интересов граждан и государства от последствий неточных и неправильно выполненных измерений, являются одним из ключевых элементов в снятии технических барьеров и создании условий для равноправного международного научно-технического и торгового сотрудничества", - подчеркнули в комитете.

Посредством сличений национальных эталонов с международными обеспечивается международная эквивалентность измерений, создающая основу доверия и признания их результатов при экспорте продукции, реализации совместных инновационных проектов и научных исследований.

Если рассматривать государства со схожей структурой экономики, то Беларусь входит в лидеры по развитию собственной эталонной базы. Сегодня национальная эталонная база включает 65 высокоточных эталонов.

В настоящее время реализуется ГНТП "Национальные эталоны и высокотехнологичное исследовательское оборудование" на 2021-2025 годы. Головной организацией - исполнителем подпрограммы "Эталоны Беларуси" данной программы является Белорусский государственный институт метрологии. "Подпрограмма направлена на создание условий устойчивого развития сегмента национальной инфраструктуры качества по точности выполняемых измерений в различных областях экономики, развитие измерений для нужд атомной энергетики и связанных с ней отраслей, микро- и наноэлектроники, аэрокосмогеодезии, фармацевтики, приборостроения, информационных технологий", - отметили в Госстандарте.

"В 2021-2025 годах планируются разработка и создание 11 (эталон плоскостности оптических поверхностей, эталон единицы импульсного электрического напряжения, эталон единицы хроматической дисперсии в оптическом волокне и др.) и модернизация 10 (эталон единицы температуры - кельвина, эталон единиц силы света и освещенности, эталон единицы напряжения - вольта, эталон единицы активности радионуклидов и др.) национальных эталонов", - рассказали в пресс-службе.

На сегодня в базе данных Международного бюро мер и весов (KCDB BIPM) опубликовано 296 позиций (СМС-строк) о наилучших калибровочных и измерительных возможностях национального метрологического института (БелГИМ) в таких областях измерений, как длина, время и частота, электричество и магнетизм, акустика, термометрия, масса и связанные с ней величины, химия. Планируется, что к 2025 году количество опубликованных СМС-строк достигнет 320.-0-