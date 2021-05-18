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18 мая 2021, 14:10

В Беларуси до конца 2025 года планируется создать еще 9 национальных эталонов

Валерий Гуревич
Валерий Гуревич

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси до конца 2025 года планируется создать еще 9 национальных эталонов. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции "Новации и направления развития метрологии в Беларуси" директор Белорусского государственного института метрологии Валерий Гуревич, передает корреспондент БЕЛТА.

Ключевой задачей Госстандарта и Национального метрологического института (БелГИМ) является развитие и совершенствование национальной эталонной базы. По словам Валерия Гуревича, на сегодня в Беларуси функционируют 65 эталонов наивысшей точности. Их международный уровень подтверждается путем сличения с эталонами других стран.

В прошлом году завершена реализация подпрограммы "Эталоны Беларуси" ГНТП "Эталоны и научные приборы" на 2016-2020 годы. В рамках ее создано 12 национальных эталонов и одна эталонная установка, 6 эталонов модернизировано. В частности, среди новых эталонов он отметил эталон единицы скорости воздушного потока. "Этот эталон крайне важен. Он используется при контроле воздухообмена, скорости движения воздуха в системе вентиляции. Сейчас это актуально как никогда, так как вопрос свежего воздуха необходим для сохранения жизни и здоровья людей", - пояснил директор.

Правительством утверждена ГНТП "Национальные эталоны Беларуси и высокотехнологичное исследовательское оборудование" на 2021-2025 годы. "За это время мы планируем разработать девять эталонов и модернизировать десять. Всего к окончанию пятилетки в Беларуси будет 74 национальных эталона", - подчеркнул Валерий Гуревич.

В Беларуси будут созданы эталон единиц плотности потока нейтронов и эталон единиц давления в области измерения вакуума. "Они связаны как с контролем и мониторингом окружающей среды, так как у нас построена атомная станция, так и с контролем технологических процессов, в том числе производством пищевой продукции, промышленной безопасностью", - констатировал директор БелГИМ.-0-

Фото Андрея Покумейко

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