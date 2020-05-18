В Беларуси до конца года планируется создать еще 5 национальных эталонов

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси до конца года планируется создать еще пять национальных эталонов, сообщил директор Белорусского государственного института метрологии (БелГИМ) Валерий Гуревич во время онлайн-конференции ко Всемирному дню метрологии "Точность измерений - в интересах экономики и общества" в пресс-центре БЕЛТА.

"До конца этого года будут созданы еще пять новых национальных эталонов и один эталон модернизирован. В их числе - эталон единиц относительной влажности воздуха и температуры точки росы, эталон единицы плотности жидкости, эталон единицы объемного расхода газа (воздуха)", - рассказал Валерий Гуревич.

Во время реализации подпрограммы "Эталоны Беларуси" государственной научно-технической программы "Эталоны и научные приборы" на 2016-2020 годы уже создано восемь национальных эталонов, модернизировано пять. Кроме того, создана одна эталонная установка в комплекте со стандартными образцами.

В целом сегодня в Беларуси 61 национальный эталон. Один из элементов поддержания этой базы в работоспособном состоянии - это сличение с эталонами других стран. "Национальные эталоны участвуют в международных сличениях, потому что мы должны доказывать, что наша эталонная база достоверна, это основа для признания, один из элементов, который лежит в том числе в основе вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию", - пояснил директор БелГИМ.

К этому времени разработана концепция подпрограммы "Эталоны Беларуси" на 2021-2025 годы. Планируется, что будет создано 10 национальных эталонов, модернизировано девять национальных и один исходный эталон Республики Беларусь с присвоением статуса "национальный".

Продолжится работа по усилению независимости эталонной базы республики, развитию измерений для нужд атомной энергетики и связанных с ней отраслей, обеспечению достоверными и надежными измерениями передовых научных и научно-технических разработок в микро- и наноэлектронике, аэрокосмогеодезии, фармацевтике, приборостроении, информационных технологиях, зеленой энергетике и т.д.

"Безусловно, при формировании новой программы учитывались потребности и интересы и промышленности, и научных организаций, занимающихся разработкой инновационной и конкурентоспособной продукции и материалов. Формирование программы проходит в тесном сотрудничестве с институтами НАН Беларуси", - резюмировал Валерий Гуревич.

Как отметил директор БелГИМ, все национальные эталоны имеют огромное значение для экономики страны. Например, создание национального эталона единицы длины - метра - в области больших длин позволило проводить метрологический контроль высокоточных средств измерений. В геодезической и картографической области они применяются для создания, обновления государственных топографических карт и планов населенных пунктов.

Утвержденный в конце 2019 года национальный эталон единиц индивидуального и амбиентного эквивалента мощности дозы бета-излучения предназначен для метрологического обеспечения средств измерений различных доз бета-излучения. В первую очередь это касается индивидуального дозиметрического контроля и радиационной безопасности на Белорусской АЭС, а также на производствах, использующих в технологическом процессе источники ионизирующих излучений.

Недавно принят национальный эталон единиц твердости. "Если мы говорим о машиностроении, приборостроении, то это позволит обеспечить качество материалов и продукции, конечных изделий, которые поставляются на рынок. Новый эталон позволит воспроизводить единицу твердости в Беларуси, причем для всего возможного ряда нагрузок и инденторов", - пояснил Валерий Гуревич. До этого отечественным предприятиям приходилось обращаться для метрологического контроля ряда своих эталонных средств твердости в зарубежные лаборатории. Наличие своего национального эталона позволит обеспечить метрологическим контролем средства измерений не только предприятия Беларуси, но и зарубежных заказчиков.-0-

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