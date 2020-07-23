В Беларуси до конца года разработают 22 новые строительные нормы

23 июля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Беларуси до конца года будут разработаны 22 новые строительные нормы. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей, передает корреспондент БЕЛТА.

По информации начальника управления, на сегодняшний день постановлениями Минстройархитектуры утверждены 32 строительные нормы. Документы официально опубликованы на Национальном правовом интернет-портале. Постановлениями ведомства также утверждены 4 строительных правила, ознакомиться с которыми можно бесплатно в читальном зале Национального фонда технических нормативных правовых актов, читальном зале РУП "Стройтехнорм" и на сайте www.tnpa.by. "Межведомственный совет при правительстве Беларуси согласовал 8 строительных норм и 3 стройправила, до конца этого года планируем их утвердить. Осуществляется также разработка 22 строительных норм, которая будет завершена до конца 2020 года. На стадии разработки - 28 строительных правил, которые будут определять принципы и механизмы реализации новых строительных норм. Их разработку планируем закончить в 2021 году", - сообщила Ольга Верамей.

Директор РУП "Стройтехнорм" Игорь Лишай в свою очередь отметил, что цель принятия новых строительных норм - не только изменение статуса документа, а кардинальный пересмотр всех норм и исключение моментов, не связанных с обеспечением безопасности людей. "Сегодня многие прогрессивные технологии, новые стройматериалы и архитектурные подходы затруднительно применяются, потому что именно этого технического решения не было в нормах, которые достались нам со времен Советского Союза. Нужно дать возможность архитекторской задумке, новым стройматериалам и технологиям найти свое отражение в строительстве и проектировании", - пояснил руководитель предприятия.

Игорь Лишай

Игорь Лишай рассказал, что среди новых норм, которые сегодня уже согласованы Межведомственным советом и находятся на стадии утверждения Министерством архитектуры и строительства, достаточно значимые документы, которые заинтересуют всех участников процесса строительства и проектирования, а также простых граждан. Один из них - строительные нормы, касающиеся обеспечения технической защищенности зданий (сооружений). "Это достаточно специфический документ. Его цель и направленность - объекты общественного назначения, где возможно массовое скопление людей. Нормы предусматривают обеспечение технической защищенности и касаются оснащения зданий и сооружений системами видеонаблюдения, металлоискателями, а также организации определенных входов и выходов для эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях. В ближайшее время этот документ будет утвержден", - пояснил он.

Еще один документ касается защиты от шума: он конкретизирует требования к ударному шуму и защите помещений от шумового фона с улицы. Важными, по мнению эксперта, являются новые строительные нормы, касающиеся энергетической эффективности зданий и сооружений. "Сегодня ресурсы достаточно дорогие, и задача экономить все виды энергии стоит очень массово. Этот документ устанавливает определенные требования к энергоэффективным зданиям, определяет их классификацию. Это масштабный и нужный документ, который в Беларуси разработан впервые", - сообщил директор.

Игорь Лишай также рассказал о документе, который будет устанавливать требования к проверке технического состояния зданий и сооружений, в том числе жилых домов, и соответствующие меры, которые должны применяться по приведению их в надлежащее состояние. Этими правилами будет определена периодичность обследования зданий с привлечением специализированных организаций, на основании которых в том числе будут определяться сроки проведения текущих и капитальных ремонтов.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке