В Беларуси до конца года введут три пеллетных производства

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси до конца года будет введено в эксплуатацию три пеллетных производства. Об этом сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши цеха занимаются не только производством пиломатериалов, но в последнее время мы активно развиваем такие направления, как сушка пилопродукции, а также производство пелллет. В прошлом году были введены в строй семь пеллетных производств, в этом году - уже три, до конца года будет введено еще три. Эти производства позволяют использовать ту низкосортную древесину, которая не находила сбыта в прошлые годы, и сегодня мы можем вовлечь ее в экономическую деятельность", - отметил первый замминистра.

По его информации, на сегодняшний день все семь пеллетных производств, которые были запущены в прошлом году, работают на полную мощность. "Сбыт продукции обеспечен. Единственное, в межсезонье, в котором мы сейчас находимся, цены, конечно, не совсем высокие, но даже они позволяют работать с прибылью. Если говорить про дальнейшее развитие пеллетных производств, то в Министерстве лесного хозяйства утверждена соответствующая программа, и мы четко следуем этой программе, и ничего, по крайней мере на сегодняшний день, не мешает или не создает каких-то трудностей в том, чтобы эти пеллетные производства развивались", - добавил Валентин Шатравко.

Также первый заместитель министра отметил, немаловажным фактором является то, что пеллетное производство развивается на базе лесопильных предприятий, чтобы также в большей степени использовать те отходы, которые образуются в цехах. "Если ранее мы эти опилки вывозили на полигоны и не знали, что с ними делать, или поставляли в сельхозорганизации, то сейчас развитие пеллетных производств позволяет нам получать дополнительную продукцию из тех отходов, которые у нас есть на производствах", - добавил он.-0-