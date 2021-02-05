В Беларуси должна быть создана простая и понятная система налоговых обязательств - Снопков

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси должна быть создана простая и понятная система налоговых обязательств, заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков сегодня на заседании коллегии Министерства по налогам и сборам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Налоговая система - это прежде всего инструмент раскрепощения предпринимательской инициативы, механизм создания условий для развития бизнеса. Перед нами - я не снимаю и с себя ответственность - стоит задача создать простую и доступную для понимания систему налоговых обязательств", - сказал Николай Снопков.

Он считает, что эта система должна максимально отвечать принципам нейтральности, социальной справедливости и обеспечения конкурентоспособности национальной экономики. "Уверен, что решение этой задачи абсолютно по силам коллективу Министерства по налогам и сборам", - добавил первый вице-премьер.

Николай Снопков также отметил, что в основе работы налоговых органов должен быть баланс презумпции добросовестности плательщика и неотвратимости наказания за неуплату налогов. По его мнению, акцент должен быть смещен в сторону профилактики налоговых нарушений и нейтрализации их последствий на начальном этапе. "Задача - не наказать, а получить справедливый доход в бюджет в соответствии с законодательством", - сказал он.-0-