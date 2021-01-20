В Беларуси ежегодно экономят около 1 млн т условного топлива за счет энергосбережения и ВИЭ

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ежегодно экономят около 1 млн т условного топлива за счет выполняемых мероприятий по энергосбережению и внедрения возобновляемых источников энергии. Об этом рассказал заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко во время круглого стола в режиме онлайн, проводимого в рамках 11-й сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA), сообщили БЕЛТА в департаменте.

По словам Михаила Малашенко, в Беларуси разработана и планируется к реализации уже шестая по счету государственная программа "Энергосбережение".

Белорусские отраслевые министерства и ведомства, органы местной власти на протяжении ближайших пяти лет будут выполнять задания по экономии топливно-энергетических ресурсов и внедрения ВИЭ в отраслях экономики, в том числе на транспорте, в промышленности, зданиях государственного сектора и жилищного фонда. Директор департамента отметил, что ежегодная экономия около 1 млн т условного топлива за счет энергосбережения и ВИЭ - вклад страны в предотвращение изменения климата.

Он также рассказал, что Департамент по энергоэффективности Госстандарта совместно с IRENA и заинтересованными готовит национальный обзор "Оценка готовности Беларуси к использованию возобновляемых источников энергии". Эта работа будет завершена в текущем году.-0-