25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ежегодно требуется строительство или реконструкция 2700 км электросетей. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель генерального директора - главный инженер ГПО "Белэнерго" Владимир Бобров в пресс-центре БЕЛТА.

"Использование электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи является актуальным вопросом для многих граждан, проживающих в районах индивидуальной жилой застройки. Возможность использования электроэнергии на эти цели напрямую зависит от наличия пропускной способности воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ. Генерирующих мощностей в Беларуси достаточно. Однако использование этого энергоресурса сильно ограничивается тем, что запроектированные, построенные и эксплуатирующиеся электросети имеют недостаточную пропускную способность", - сказал Владимир Бобров.

По его словам, нормативный срок службы электросетей - 33 года. "За этот период накапливаются амортизационные отчисления, появляется возможность выполнить реконструкцию, замену, усиление. Для снижения износа сетей класса напряжения 0,4-10 кВ и создания условий для увеличения использования электроэнергии требуется ежегодное строительство либо реконструкция порядка 2700 км электросетей", - отметил первый заместитель гендиректора.

Источники финансирования - в первую очередь собственные средства энергоснабжающих организаций. Кроме того, реализуется госпрограмма "Комфортное жилье и благоприятная среда", по которой выделяются бюджетные средства. "В период с 2021-го по 2025 год на реконструкцию воздушных электрических сетей планируется направить порядка Br1,5 млрд, в том числе около Br500 млн - за счет средств республиканского бюджета. В настоящее время во всех областных энергоснабжающих организациях составлены и согласованы пятилетние планы реконструкции электросетей. В эти планы попали населенные пункты, в которых электросети наиболее изношены", - проинформировал Владимир Бобров.

"В качестве эксперимента для уменьшения износа мы планируем использование нового класса напряжения - 20 кВ, в первую очередь в Минске при строительстве микрорайона "Северный берег". Микрорайон планируется полностью на электроотоплении", - добавил первый заместитель гендиректора.-0-

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