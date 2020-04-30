В Беларуси готовится госпрограмма о земельно-имущественных отношениях на 2021-2025 годы

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси формируется государственная программа "Земельно-имущественные отношения, геодезическая и картографическая деятельность" на 2021-2025 годы, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Госкомимущества Елена Костюкова.

"Госпрограмма разрабатывается в целях развития земельных отношений, геодезической и картографической деятельности, госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, имущественных отношений, соответствующих кадастров, регистров и реестров, а также выполнения международных обязательств Беларуси по этим направлениям", - сказала пресс-секретарь.

Документ создается в соответствии с приоритетами развития информационного общества и внедрения информационно-коммуникационных технологий (информатизация сферы, предоставление госуслуг и осуществление административных процедур в электронном виде, внедрение технологий сбора и обработки больших массивов данных, включая данные спутниковых систем связи и навигации, дистанционного зондирования Земли и цифровых карт). Программа разрабатывается также в соответствии с целями государственной политики социально-экономического развития в области охраны окружающей среды. Реализация госпрограммы будет способствовать достижению на национальном уровне цели устойчивого развития, объявленной Генеральной ассамблеей ООН.

Как отметили в комитете, на базе РУП "Проектный институт Белгипрозем" сегодня состоялось онлайн-совещание по подготовке Госкомимуществом основных положений данной госпрограммы. В мероприятии приняли участие представители Минэкономики, Государственного комитета по имуществу и подчиненных ему организаций.-0-