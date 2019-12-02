2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси хотят запретить плату торговле за продвижение товаров при введении госрегулирования цен. Соответствующий проект указа размещен для общественного обсуждения на сайте МАРТ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

МАРТ может регулировать цены на социально значимые товары не более 90 дней в течение года. Это делается способами, определенными законом о ценообразовании. Вместе с тем, подобное ограничение розничных цен нивелируется возможностью субъектов торговли получить доходы от поставщиков товаров в виде вознаграждений (бонусы, премии, иные платежи). Торговля получает их по гражданско-правовым договорам, направленным на продвижение товаров.

Продавец (поставщик) может предоставить вознаграждения покупателю за выполнение определенных условий договора или в соответствии с приказом по маркетинговой политике. Такой вид выплат не влияет на изменение первоначальной цены товара, определенной договором поставки, однако в итоге снижает выручку поставщика на сумму бонуса (премии).

"Таким образом, выплата вознаграждений при реализации социально значимых товаров, цены на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли, создает механизм ухода от ограничений", - пояснили в МАРТ.

В этой связи предлагается запретить выплату любых видов вознаграждений за продвижение социально значимых товаров в случае введения государственного ценового регулирования на их отдельные виды.-0-