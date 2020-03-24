В Беларуси ищут инвесторов для месторождения кварцевых песков и нефтеперспективного участка

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды объявило конкурсы по выбору инвесторов для заключения с ними концессионных договоров по двум объектам. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

Конкурсы проводятся для нефтеперспективного участка Познякевичская площадь в Ельском районе Гомельской области и месторождения кварцевых песков Городное (Восточная часть) в Столинском районе Брестской области. Объекты предоставляются в концессию на 60 месяцев со дня заключения договора. К участию в конкурсе допускаются юридические лица, в том числе иностранные и международные, соответствующие требованиям закона "О концессиях".

Прием заявлений и документов для участия завершается 22 мая в 15.00. Конкурсы запланированы на 25 июня.-0-