15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси используется 29% твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

"По предварительной информации облисполкомов и Минского горисполкома, уровень использования твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2021 году в целом по стране составил 29%. Задания по уровню использования отходов выполнены во всех областях и городе Минске", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в рамках выполнения заданий госпрограммы по сбору вторичного сырья в прошлом году заготовительными организации системы МЖКХ, Белкоопсоюза, ГО "Белресурсы" и организациями негосударственной формы собственности было заготовлено 790,56 тыс. т, или 101,3% от задания.

Что касается отдельных видов вторичных материальных ресурсов (ВМР), то по информации министерства, в прошлом году было заготовлено 384,52 тыс. т отходов бумаги и картона, или 99% от годового задания, 192,05 тыс. т отходов стекла (99,9%), 106,61 тыс. т полимерных отходов (105,2%), 59,38 тыс. т изношенных шин (108,6%), 24,1 тыс. т отработанного масла (129,6%), 23,9 тыс. т электрических отходов и электронного оборудования (94,8%). "При этом отмечается снижение объемов сбора за 2021 год относительно объемов 2020-го отходов бумаги и картона на 2,6% и электрических отходов и электрооборудования на 18%", - добавили в ведомстве.

В этом году планируется собрать и заготовить более 792 тыс. т вторичных материальных ресурсов. Из них, согласно планам и заданиям, 106,5 тыс. т ВМР предстоит собрать в Брестской области, 98,2 тыс. т - Витебской, 108 тыс. т - Гомельской, 89,1 тыс. т - Гродненской, 100,3 тыс. т - Минской, 90 тыс. т - Могилевской. В Минске планируют собрать и заготовить более 200 тыс. т вторресурсов.

Отходов бумаги и картона необходимо собрать в целом по стране более 390 тыс. т, стекла - более 194 тыс. т, бытовой техники - 25,8 тыс. т, изношенных шин - 55,3 тыс. т, полимерных отходов - 106,7 тыс. т и более 19 тыс. т отработанного масла.

В министерстве напомнили, что согласно госпрограмме уровень использования твердых коммунальных отходов в стране должен увеличиться до 64% в 2025 году, а объем сбора вторичных материальных ресурсов к 2025-му - до 970 тыс. т путем создания предпосылок для реализации принципа "нулевого" захоронения ТКО.-0-