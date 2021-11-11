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11 ноября 2021, 13:42

В Беларуси используется более 80% отходов производства

Фото из архива
Фото из архива

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси используется более 80% отходов производства. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия - начальник управления регулирования обращения с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Тарасов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важное значение для увеличения использования отходов имеет эффективная система их раздельного сбора. В соответствии с требованиями закона об обращении с отходами субъекты хозяйствования обязаны обеспечивать раздельный сбор отходов и передачу вторичных материальных ресурсов на их дальнейшее использование. Контроль за выполнением данных требований обеспечивается в том числе посредством осуществления территориальными органами Минприроды адинистративных процедур, например выдачи разрешений на хранение и захоронение отходов, согласования инструкций по обращению с отходами производства. Указанные меры позволили достичь уровня использования отходов производства в более чем 80%", - сказал Максим Тарасов.

Однако уровень использования твердых коммунальных отходов в Беларуси не превышает 30%. "Мировая практика говорит о том, что этот процент можно значительно увеличить. Путем раздельного сбора твердых коммунальных отходов можно достичь уровня их использования не более 48%. А более высокий уровень достигается внедрением таких способов обращения с отходами, как их энергетическое использование (прямое сжигание, производство RDF-топлива), компостирование. Поэтому именно внедрение таких новых для Беларуси технологий является первостепенной задачей для максимального вовлечения отходов в гражданский оборот", - отметил представитель Минприроды.-0-

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