В Беларуси изменены правила перевозок грузов железнодорожным транспортом общего пользования

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси скорректированы правила перевозок грузов железнодорожным транспортом общего пользования. Это предусмотрено постановлением Министерства транспорта и коммуникаций №43 от 28 августа 2020 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В частности, принята новая редакция правил перевозок скоропортящихся грузов железнодорожным транспортом общего пользования. К таким грузам отнесены пищевые и непищевые грузы, требующие по своим свойствам при перевозке применения мер защиты (охлаждения, отопления, вентилирования) от воздействия на них высоких или низких температур, ухода или обслуживания в пути следования.

Помимо этого изменения внесены в правила перевозок грузов на открытом подвижном составе железнодорожным транспортом общего пользования; грузов насыпью и навалом, мелкими отправками; перевозок животных; грузов, подконтрольных государственному ветеринарному надзору; подкарантинных грузов, а также размещения и крепления грузов.

Постановление вступает в силу через месяц после официального опубликования.-0-