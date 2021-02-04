4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси изменены тарифы на железнодорожные перевозки грузов. Это предусмотрено постановлением МАРТ №4 от 21 января 2021 года "О тарифах на перевозку грузов по территории Республики Беларусь железнодорожным транспортом общего пользования", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Постановлением предусмотрено увеличение тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом в среднем на 10%. За счет применяемых коэффициентов повышение тарифов составит на перевозки грузов, осуществляемые по убыточным тарифам (строительные грузы, сельскохозяйственные грузы, лесоматериалы и др.) в вагоне перевозчика - в среднем на 15%, в вагоне грузоотправителя/грузополучателя - до 20%. На перевозки высокостоимостных грузов - в среднем на 7%, на перевозки порожних вагонов и грузов в контейнерах - в среднем на 10%, на услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозки, - в среднем на 15%, на остальные виды грузов - в среднем на 10%.

Изменение итоговой стоимости конкретной перевозки может незначительно отличаться в ту или иную сторону от указанных размеров повышений, поскольку она формируется исходя из параметров конкретной перевозки (расстояние, масса, загрузка и иное).

Механизм ежегодной индексации тарифов на железнодорожные перевозки грузов предусмотрен действующим законодательством. Он предполагает повышение тарифов в размерах, которые обеспечивают перевозчику объем выручки, необходимой на покрытие затрат, субсидирование убыточных пассажирских перевозок и получение минимально необходимой прибыли на инвестиционные, кредитные и иные цели. В текущем году такой рассчитанный индекс должен был составить 1,4 (40%), однако скорректирован МАРТ до 1,1 (10%).

У Белорусской железной дороги сохраняется право принятия самостоятельных решений о предоставлении скидок на перевозки грузов исходя из экономической целесообразности.

В МАРТ обращают внимание, что тарифы, установленные постановлением №4, действуют только в отношении осуществляемых субъектами хозяйствования железнодорожных грузовых перевозок и не распространяются на пассажирские железнодорожные перевозки.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.-0-