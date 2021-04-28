В Беларуси изменили подходы к установке тарифов на транспортировку нефтепродуктов

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли изменило подходы к тарификации на услуги по транспортировке нефтепродуктов по магистральному трубопроводу ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на территории Беларуси по маршрутным направлениям Полоцк - Крулевщизна и Полоцк - Фаниполь. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 15 апреля 2021 года №27, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

После вступления в силу данного постановления ОАО "Гомельтранснефть Дружба" будет вправе самостоятельно формировать тарифы на оказываемые услуги в рамках установленных предельных максимальных и предельных минимальных значений. При этом предельные максимальные тарифы установлены на уровне ранее действовавших фиксированных тарифов.

"Изменение способа регулирования данных тарифов будет способствовать проведению более гибкой ценовой политики. Это позволит ОАО "Гомельтранснефть Дружба" предоставлять скидки, тем самым увеличив объемы транспортировки нефтепродуктов", - отметили в пресс-службе.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-