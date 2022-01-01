В Беларуси изменились налоги за сдачу квартир и другой недвижимости

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 1 января 2022
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:55 Электроэнергия для потребителей Литвы подорожала на 10% В мире
16:31 Во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли свыше 870 авто В мире
16:07 Депутат: в проекте Конституции расширяются права и обязанности родителей Общество
15:49 Председательство в ЕАЭС перешло к Кыргызстану Политика
15:40 В Японии снегопады привели к отмене свыше 230 авиарейсов В мире
15:21 Кунцевич: против обновлений Конституции выступают противники белорусской государственности Политика
15:08 Введены новые подходы к налогообложению ИП Экономика
14:53 Украина закрыла свои порты для российских судов В мире
14:32 В Беларуси изменились налоги за сдачу квартир и другой недвижимости Экономика
14:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1311 пациентов с COVID-19, выписаны 1578 Общество
14:12 Столичные госавтоинспекторы задержали пятерых пьяных водителей за сутки Регионы
14:07 Новые цены на газ и тарифы на электричество действуют с 1 января Экономика
13:58 В Копыльском районе горел дом, очевидцы спасли пенсионерку Происшествия
13:49 Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты Экономика
13:31 Сенатор: сейчас самое время для белорусов продемонстрировать свою гражданскую позицию и зрелость Общество
13:19 За сутки в Беларуси зарегистрировано более 90 гололедных и холодовых травм Общество
13:05 "Белтелеком" повышает тарифы на услуги Экономика
12:59 ФОТОФАКТ: "Пробег трезвости" прошел в Минске Регионы
12:56 В России зарегистрировали минимум смертей из-за COVID-19 за сутки с 27 сентября В мире
12:41 Беларусь в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго на ряд товаров Экономика
12:27 В Гродненской области три человека пострадали от отравления угарным газом Происшествия
12:04 В Беларуси в первые часы 2022 года родились 54 ребенка Общество
11:40 В Осиповичском районе в лесу пропал мужчина Происшествия
11:35 МЧС: новогодняя ночь прошла без чрезвычайных ситуаций Общество
11:25 Егор Шарангович помог "Нью-Джерси" одолеть "Эдмонтон" в чемпионате НХЛ Спорт
11:19 Гололедица, туман и снег: в Беларуси 2 января объявлен оранжевый уровень опасности Общество
11:07 В Ушачском районе при пожаре очевидцы спасли хозяина дома Происшествия
11:04 ФОТОФАКТ: Новогодняя ночь в Минске прошла ярко и весело Регионы
11:00 Лукашенко поздравил лауреата Государственной премии Беларуси Георгия Марчука с 75-летием Президент
10:59 Польша приняла председательство в ОБСЕ В мире
Все новости
Все новости
Экономика
01 января 2022, 14:32

В Беларуси изменились налоги за сдачу квартир и другой недвижимости

Фото из архива
Фото из архива

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С сегодняшнего дня изменились ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

"Ставки налога увеличиваются на прогнозный уровень инфляции на 2022 год. Ознакомиться со ставками налога на 2022 год можно на сайте МНС", - отметили в пресс-службе.

При получении доходов от сдачи внаем жилых или нежилых помещений рекомендуется заблаговременно произвести уплату налога за январь 2022 года по новым ставкам не позднее 3 января 2022 года.

Сведения о суммах подлежащего к уплате налога за 2022 год и другие подробности размещены в ЕРИП.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
аренда Беларусь жилье налоги
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Введены новые подходы к налогообложению ИП
Фото из архива Новые цены на газ и тарифы на электричество действуют с 1 января
Фото из архива Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Фото из архива "Белтелеком" повышает тарифы на услуги
Фото из архива Беларусь в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго на ряд товаров
Фото из архива Некоторые марки сигарет подорожали в Беларуси
Главное
Фото из архива Новогоднее обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу
Лукашенко подписал указ об объявлении Года исторической памяти
Пенсионный возраст, зарплаты бюджетников, возможности семейного капитала - какие новшества заработают с 1 января 2022 года
МВД: в новогоднюю ночь грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано
Топ-новости
Новые цены на газ и тарифы на электричество действуют с 1 января
Кунцевич: против обновлений Конституции выступают противники белорусской государственности
Это было незабываемо! Новый год в самых ярких и трогательных воспоминаниях из детства
В Беларуси в первые часы 2022 года родились 54 ребенка
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1311 пациентов с COVID-19, выписаны 1578
В Беларуси продлевается ценовое регулирование на социально значимые товары
Гололедица, туман и снег: в Беларуси 2 января объявлен оранжевый уровень опасности
Депутат: изменения в Конституции продиктованы необходимостью защищать нашу страну и граждан
Введены новые подходы к налогообложению ИП
"Белтелеком" повышает тарифы на услуги
За сутки в Беларуси зарегистрировано более 90 гололедных и холодовых травм
Сенатор: сейчас самое время для белорусов продемонстрировать свою гражданскую позицию и зрелость
МЧС: новогодняя ночь прошла без чрезвычайных ситуаций
Гражданами Беларуси с августа 2021 года стали более 2,3 тыс. человек, прибывших из Украины
ГПК: беженцев с территории Латвии доставляют к границе вооруженные конвои
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.