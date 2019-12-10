В Беларуси изучают возможность создания холдинга на базе "Коммунарки"

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси изучают возможность создания холдинга на базе кондитерской фабрики "Коммунарка", сообщил генеральный директор предприятия Иван Данченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотелось бы видеть в составе холдинга в первую очередь "Слодыч", но в целом структура обсуждается. Работает Национальная академия наук. Изучен опыт "Савушкина продукта" в этой области", - сказал Иван Данченко.

По мнению гендиректора, для обеспечения конкурентоспособности предприятиям нужно соответствовать мировым тенденциям к укреплению, росту объемов производства. В частности, "Коммунарка" планирует расширять производственные площади. "Нужна новая площадка или новый корпус на действующей площадке, чтобы было куда развиваться в следующую пятилетку. Сейчас мы входим в план детального планирования вместе с "Мотовело", будет развиваться промышленная зона. Вдоль ул.Тростенецкой нам дают возможность провести реконструкцию площадей", - отметил он. В перспективе также предполагается строительство логистического центра.

Кондитерская фабрика специализируется на выпуске шоколада, конфет, какао-порошка, вафель. Предприятие имеет более чем вековую историю. Производственные мощности составляют 30 тыс. т сладкой продукции в год (более 250 наименований).-0-

"Коммунарка" с 2013 года увеличила экспорт продукции в три раза География экспорта составляет примерно 22 страны. Основной рынок - Россия, следующие по величине - Украина и Китай. В этом году объемы поставок на китайский рынок выросли в шесть раз.

"Коммунарка" произвела уже 1 млн новогодних подарков Подарки выпускаются в виде мягких игрушек, в форме тубы, чемоданчиков, подушек, мешочков и рюкзачков. Их масса составляет от 300 г до 3 кг. Реализация осуществляется через торговые объекты, республиканские сети, профсоюзные организации, тендеры.