В Беларуси к концу года рассчитывают создать все направления производства электротранспорта - Минпром

Ведущие страны мира стремятся к полному переходу на электротранспорт. По прогнозам Международного энергетического агентства, к 2030 году мировой парк электромобилей может вырасти до 145 млн. Крупные автоконцерны анонсировали отказ от выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания - как легковых, так и грузовых. В этом году ожидается появление около 150 новых моделей электрокаров. В Беларуси также одним из приоритетных направлений в промышленности на ближайшие годы является развитие электротранспорта. О том, какая в связи с этим работа проводится в системе Минпрома, о стратегии ее реализации, а также к чему идет страна в области электростроения, рассказал первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько во время круглого стола "Перспективы развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры в Беларуси", который был организован ко Дню электротранспорта в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня основная отрасль применения электротранспорта - это пассажирский транспорт. Над этим направлением в Беларуси работают два предприятия - "Белкоммунмаш" и МАЗ. Данный сегмент представлен троллейбусной техникой классической формы построения, а также с автономным ходом. "Продукция данных заводов достаточно хорошо зарекомендовала себя в эксплуатации. В будущем мы планируем реализовать стратегию по использованию троллейбусов в городах именно с автономным ходом, - сказал Сергей Гунько. - Мы полностью закрываем потребности страны в данном виде техники. В частности, в прошлом году мы увеличили мощности за счет введения в строй сборочного производства в Жодино. На его площадях будут выпускаться новейшие электробусы разных модификаций. Ежегодно здесь смогут собирать более 300 транспортных средств. А это новые мощности дополнительно к тем, которые уже есть на МАЗе и "Белкоммунмаше".

По его словам, Беларусь ежегодно может выпускать на рынок более тысячи единиц продукции пассажирского электротранспорта. "В дальнейшем в этом сегменте мы будем стремиться к повышению уровня локализации, а также замене деталей отечественной элементной базой", - отметил первый замминистра.

Что касается электробусов, здесь те же лидеры - "Белкоммунмаш" и МАЗ. "Предприятия используют две разные концепции построения техники. Причем, обе из них абсолютно жизнеспособны. Концепция "Белкоммунмаш" основана на быстрых зарядных станциях. Методика МАЗа базируется на большей емкости батареи", - пояснил представитель Минпрома.

В сфере грузового электротранспорта разрабатывается концепция машины для ритейл-сетей до 10 т, а также электрогрузовик, но с меньшей грузоподъемностью - до 6 т.

Разработкой легковых электрических машин занимается "Белджи". "У нас есть большое желание организовать в Беларуси производство электрических авто. Имеются договоренности с компанией "Джили" по первой тысяче единиц. Образец уже есть. Мы планируем в ближайшее время провести его тестирование. Мы начали принимать заказы на первую партию данных машин - уже 254 заказа поступило. Что касается стоимости, наша позиция такова: цена не должна превышать $30 тыс.", - подчеркнул он.

Что касается элементной базы, Сергей Гунько отметил: "Тренд такой - сперва мы привлекаем максимально известные бренды. Когда производство отлажено и получен продукт - занимаемся локализацией. Один их крупных проектов, который мы хотим завершить в начале следующего года, - это тяговый двигатель для электробусов. Данный проект мы готовим совместно с Институтом машиностроения НАН. Уже получены опытные образцы двигателя и отработаны технические решения. Изделия неплохо себя зарекомендовали, и в планах на базе "Могилевлифтмаша" построить новое производство этих двигателей".

Говоря о создании аккумуляторов отечественного производства, представитель Минпрома обратил внимание, что это довольно сложное устройство с огромными требованиями. "Основной элемент аккумулятора - это ячейки. Они в Беларуси не производятся, потому что у нас нет необходимых полезных ископаемых. В основном такую продукцию производит Китай, - сказал специалист. - Например, "Белкоммунмаш" максимально локализовал себя в строительстве аккумуляторных батарей. Завод приобретает у различных производителей ячейки и на базе их делает аккумуляторы. В свою очередь МАЗ провел плодотворные переговоры с компанией - поставщиком батарей. Надеемся, что создадим совместное производство".

"Для автомобилей мы еще не готовы разрабатывать такие высокоинтеллектуальные продукты, так как, к сожалению, у нас нет опыта полного цикла производства электрических машин. Следовательно, говорить об аккумуляторах еще рано. В ближайшие годы точно не планируем", - констатировал Сергей Гунько.

Производством зарядных станций в стране занимаются четыре компании. Национальный оператор ПО "Белоруснефть" работает с ними. "ОАО "Витязь" построило производство по созданию зарядных станций. Сегодня сотрудничает с национальными операторами и делает экспортные поставки в Россию. Частным компаниями тоже стоит подтягиваться", - добавил эксперт.

"Фактически по зарядным станциям сегодня мы в полном объеме можем удовлетворить заказчика и покупателя. Их можно устанавливать во дворе, гараже. Есть широкий выбор модификаций", - пояснил представитель министерства.

Сейчас Минпром совместно с Минэкономики готовят проект указа по льготам для юридических лиц, организаций, которые планируют приобретать электротранспорт. "В первую очередь мы предлагаем внедрить в инвестиционный вычет из налогооблагаемой базы сумму, превышающую приобретение электрического авто в зависимости от того, какое количество организация приобретает, - соответственно увеличивается и процент налогового вычета", - отметил первый заместитель министра.

На сегодня проект документа согласовывается с правительством и в конце лета - начале сентября будет представлен главе государства.

"В целом в Беларуси к концу года мы рассчитываем создать все направления производства электротранспорта. До конца года мы хотим закрыть все ниши реального и в будущем возможного рынка эксплуатации электрических машин, - подытожил Сергей Гунько.

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