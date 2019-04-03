3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси могут ужесточить порядок строительства с использованием жилищных облигаций, проинформировали в Министерстве архитектуры и строительства, отвечая на вопросы, поступившие накануне и во время "Большого разговора с Президентом", сообщает БЕЛТА.

Один из поступивших вопросов касался долевого строительства двух домов в ЖК "Аркадия" СООО "Тамбаз" и действия указа от 6 ноября 2018 года №430 о завершении строительства домов.

Достройкой жилых домов занимается УКС Советского района Минска. "В соответствии с полученной информацией проектно-сметная документация с экспертизой, проведенной в установленном порядке, по одному из жилых домов (очередь №2) будет готова к июлю 2019 года, по другому жилому дому (очередь №4) - к сентябрю 2019 года. Только после указанного срока новый застройщик предложит гражданам - держателям жилищных облигаций заключение договоров создания объектов долевого строительства, - сообщили в Минстройархитектуры. - Говоря о гипотетических затратах, следует учитывать, что граждане получили страховые возмещения по своим облигациям, которые должны будут быть направлены на достройку жилья".

Что касается ужесточения норм, определяющих порядок строительства с использованием жилищных облигаций, то, по информации Минстройархитектуры, Министерство финансов работает в этом направлении.-0-