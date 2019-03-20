20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси может быть внедрен новый стандарт обмена деловой информацией - XBRL. Об этом шла речь на встрече в Министерстве финансов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.

XBRL (eXtensible Business Reporting Language, расширяемый язык деловой отчетности) - широко используемый в мире открытый стандарт обмена деловой информацией. XBRL позволяет выражать с помощью смысловых средств общие для участников рынка и регулирующих органов требования к представлению бизнес-отчетности. "Раскрытие отчетности в формате XBRL позволяет существенно уменьшить время на контроль и анализ отчетности, структурировать ее в любой форме и сделать машиночитаемой, то есть расширяет возможности ее использования в рамках компьютерного анализа по всему миру", - отметили в Минфине.

Внедрение стандарта XBRL создает дополнительные условия для начала функционирования в Беларуси общей облачной системы представления и использования бизнес-данных в концепции электронного правительства, снимая нагрузку на бизнес и повышая эффективность работы и взаимодействия госорганов.

В рабочей встрече приняли участие представители регуляторов финансовой, бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности (Минфин, Нацбанк, Белстат, МНС) и другие заинтересованные министерства и ведомства, а также члены Ассоциации участников рынка ценных бумаг и др.

По результатам встречи решено определить в ближайшее время сферы экономики и госрегулирования, в которых будет рассматриваться вопрос о возможности и целесообразности внедрения стандарта XBRL в Беларуси.-0-