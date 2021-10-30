В Беларуси может появиться "налог на богатство"

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных считает, что в Беларуси рано или поздно придется вводить прогрессивную шкалу подоходного налога. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам депутата, в стране рано или поздно придется уходить от плоской шкалы подоходного налога и выходить на прогрессивную. "Второе - налог на недвижимость. То есть если человек имеет несколько квартир или домов, или 10 машин и так далее, здесь тоже должны быть прогрессивные ставки налога. Думаю, мы в этом направлении идем. Это направление, по которому движется весь мир. Это будет сделано рано или поздно", - уверен Андрей Савиных.

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