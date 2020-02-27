27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 7,6% уменьшилось количество выявленных фальшивых денег. Информация о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе за 9 месяцев 2019 года, размещена на сайте Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

По итогам трех кварталов 2019 года банковские работники выявили 624 поддельных дензнака, из которых 620 - поддельные банкноты, 4 - монеты. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года общее количество фальшивок уменьшилось на 7,6%. В Минске выявлено 46% всех поддельных денежных знаков.

Основное количество выявленных поддельных денежных знаков традиционно составили доллары - 43%. Доля поддельных российских рублей составила 31,1%, евро - 20%, белорусских рублей - 3,7%, других валют - 2,2%.

Количество поддельных долларов снизилось на 26,2%, российских рублей - на 8,1%. Поддельные евро показали прирост на 73,6%. Количество подделок белорусских рублей (образца 2009 и 2000 годов) увеличилось почти вдвое - в абсолютном выражении на 11 штук.-0-