В Беларуси на реализацию чернобыльских программ ежегодно направляется около 3% республиканского бюджета

22 апреля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Беларуси затраты на реализацию чернобыльских программ ежегодно составляют около 3% республиканского бюджета. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей Шпарло, передает корреспондент БЕЛТА.

По информации начальника департамента, основной объем финансовых средств с 1990 по 2019 год, с учетом капитальных вложений на переселение людей на чистые территории в первые годы после аварии, был направлен на социально-экономическое развитие пострадавших территорий. Сумма этих вложений за указанный период составила $9 млрд. На реализацию мероприятий по социальной защите граждан было направлено $8,2 млрд. В 2019 году на выполнение мероприятий госпрограммы за счет всех источников финансирования направлено Br522 млн, в том числе из средств республиканского бюджета - Br503 млн, из местных бюджетов - Br19,2 млн.

Что касается совместной деятельности с Россией по преодолению последствий чернобыльской катастрофы, то, по словам Сергея Шпарло, к настоящему времени выполнены четыре союзные чернобыльские программы, а в 2019 году стартовала пятая. Объем финансирования союзных программ для Беларуси с учетом реализуемой в настоящее время программы составит $66,6 млн.

В рамках проектов международной технической помощи с 1990 года на минимизацию последствий катастрофы на ЧАЭС в Беларуси привлечено около $90 млн. "Наиболее существенная поддержка была оказана правительствами и правительственными организациями Китая, Японии, Франции, Швейцарии, а также со стороны Европейского союза. Основной вклад через реализацию проектов международной технической помощи приходится на учреждения системы ООН, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Всемирную организацию здравоохранения. МАГАТЭ и сейчас продолжает быть активным участником чернобыльского сотрудничества", - сообщил начальник департамента.

По его данным, суммарный экономический ущерб Беларуси с 1986 по 2016 год составил $235 млрд в эквиваленте. "При таких обстоятельствах речь может вестись только о длительном процессе реабилитации, поэтапном восстановлении утраченного потенциала. Это включает создание безопасных условий для проживания людей и развитие тех отраслей, где может быть организована деятельность без ущерба для здоровья населения и с минимальными ограничениями по радиационному фактору. После распада СССР важнейшей государственной задачей суверенной Беларуси стало разрешение чернобыльских проблем. Последствия катастрофы оказались столь масштабными, что их успешное преодоление было возможно только при условии системного подхода", - отметил Сергей Шпарло. Так, в 1991 году в Беларуси началась реализация первой государственной программы по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС. С начала реализации первой программы в рамках всех госпрограмм по преодолению последствий катастрофы с 1991 года по состоянию на конец 2020 года сумма вложений составит $19,2 млрд. Эти средства государство вкладывает в реализацию четырех основных задач - социальную защиту, медицинское обеспечение и оздоровление пострадавшего населения, радиационную защиту и адресное применение защитных мер, социально-экономическое развитие пострадавших регионов, включая капитальные вложения на переселение людей на чистые территории в первые годы, научное обеспечение и совершенствование информационной работы.-0-