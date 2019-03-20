В Беларуси на весенние полевые работы потребуется более Br1,8 млрд

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На проведение весенних полевых работ в Беларуси в 2019 году необходимо Br1 млрд 821,4 млн из различных источников финансирования, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

В текущем году сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства должны обеспечить производство зерна в объеме 8,5 млн т, сахарной свеклы - 5 млн т, маслосемян рапса - 0,7 млн т, картофеля - 1,16 млн т, овощей - 640 тыс. т, плодов и ягод - 180 тыс. т.

Для выполнения предусмотренных объемов Минсельхозпродом разработан и направлен в облсельхозпроды рабочий план проведения весенних полевых работ, определены соответствующие мероприятия, создан республиканский штаб, оперативные рабочие группы, утверждены графики поставки минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, ремонта сельскохозяйственной техники, источники финансирования.

Согласно структуре посевных площадей яровой сев планируется провести на площади 2,4 млн га, из них яровые зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади более чем 1 млн га, картофель - 24,7 тыс. га, сахарная свекла - 98 тыс. га.

По информации Минсельхозпрода, сельскохозяйственные организации обеспечены семенами яровых зерновых и зернобобовых культур на 149%. В соответствии с проведенными конкурсами продолжается закупка средств защиты растений под яровой сев.

Имеющийся в хозяйствах машинно-тракторный парк позволит провести весь комплекс полевых работ в технологические сроки. "По состоянию на 18 марта, готовность сельскохозяйственной техники для проведения весенних полевых работ составляет 92% - по тракторам, около 90% - по комбинированным почвообрабатывающим и почвообрабатывающе-посевным агрегатам, 90% - по машинам для внесения в почву твердых минеральных и твердых органических удобрений", - уточнили в ведомстве.

Обеспеченность механизаторами составляет 90%. Для восполнения недостающего количества специалистов на время проведения весенних полевых работ дополнительно будет привлечено 3,9 тыс. механизаторов, в том числе это будут выпускники учреждений профессионально-технического образования и учебных центров, практиканты учреждений образования, механизаторы промышленных предприятий.-0-