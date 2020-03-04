В Беларуси на весенние полевые работы потребуется более Br1,9 млрд

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На весенние полевые работы в 2020 году необходимо Br1 млрд 940,1 млн. Это предусмотрено рабочим планом по подготовке и проведению весенних полевых работ в 2020 году, размещенном на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

Общая потребность в финансах на 2020 год составляет более Br4,2 млрд, в том числе на период с января по май - более Br1,9 млрд. Средства будут направлены на закупку горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений, ремонт и обслуживание сельхозтехники, семена и др.

В текущем году сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства должны обеспечить производство зерна в объеме более 8,1 млн т, в том числе 6,5 млн т фуражного. Сахарной свеклы предполагается произвести почти 5 млн т, маслосемян рапса - 623 тыс. т, картофеля - 1,1 млн т, льнотресты - 180 тыс. т, овощей - 622,4 тыс. т, плодов и ягод - 170 тыс. т. Для выполнения предусмотренных объемов Минсельхозпрод разработал рабочий план проведения весенних полевых работ, определил соответствующие мероприятия, создал республиканский штаб, оперативные рабочие группы, утвердил графики поставки минеральных удобрений.

Согласно структуре посевных площадей, яровой сев планируется провести на площади более 2,3 млн га, из них ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади более чем 779,4 тыс. га, картофель - 21,7 тыс. га, сахарная свекла - 91,5 тыс. га.-0-