В Беларуси на весенние полевые работы потребуется более Br2,2 млрд

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На весенние полевые работы в 2021 году необходимо Br2 млрд 275,5 млн. Это предусмотрено рабочим планом по подготовке и проведению весенних полевых работ в 2021 году, размещенном на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

Общая потребность в финансах на 2021 год составляет более Br4,8 млрд, в том числе на период с января по май - более Br2,2 млрд. Средства будут направлены на закупку горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений, ремонт и обслуживание сельхозтехники, семена и др.

В текущем году сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства должны обеспечить производство зерна в объеме 8,545 млн т, в том числе 6,57 млн т фуражного. Сахарной свеклы предполагается произвести 5 млн т, маслосемян рапса - 714 тыс. т, картофеля - 1,1 млн т, льнотресты - 180 тыс. т, овощей - 625 тыс. т, плодов и ягод - 170 тыс. т. Для выполнения предусмотренных объемов Минсельхозпрод разработал рабочий план проведения весенних полевых работ, определил соответствующие мероприятия, создал республиканский штаб, оперативные рабочие группы, утвердил графики поставки минеральных удобрений.

Согласно структуре посевных площадей, яровой сев планируется провести на площади более 2,3 млн га, из них ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на 742,6 тыс. га, картофель - 25,2 тыс. га, сахарная свекла - 97 тыс. га.-0-