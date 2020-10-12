12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начал действовать стандарт для борьбы со взяточничеством "Системы менеджмента борьбы со взяточничеством. Требования и руководство по применению". Об этом сообщила первый заместитель председателя Госстандарта Ирина Осмола сегодня во время круглого стола "Стандарты как фактор конкурентоспособности рынка" в пресс-центре БЕЛТА.

"В мире существует стандарт системы менеджмента борьбы со взяточничеством. То есть международная профессиональная общественность разработала стандарт, как сегодня системно бороться со взятками. Мы его также приняли, с 1 октября он вступил в действие", - рассказала Ирина Осмола.

По ее словам, это очень прогрессивный стандарт, как надо построить процессы в организации, чтобы минимизировать риски, связанные с коррупцией, взяточничеством. Необходимость разработки такого документа помимо Госстандарта поддержали Следственный комитет и Генеральная прокуратура. "Будем смотреть, кто первый решит внедрить такой стандарт", - отметила Ирина Осмола.

Сейчас в Беларуси разрабатывается программа "Качество" на 2021-2025 годы. В ней планируется максимально учесть планы по разработке новых стандартов, которые есть у Международной организации по стандартизации, Европейского комитета по стандартизации. "Мы будем держать руку на пульсе и разрабатывать все, что будет способствовать выпуску качественной и конкурентоспособной продукции", - резюмировала она.-0-

Реестр опасной продукции планируют создать в ЕАЭС В Беларуси единый информационный ресурс опасной продукции, запрещенной к ввозу и реализации в Беларуси, работает с 2015 года. В него внесли около 3750 наименований опасной продукции.

В Беларуси действуют около 30 тыс. стандартов Ежегодно в мире разрабатывается несколько тысяч стандартов. По словам Ирины Осмолы, в Беларуси с начала 2020 года принято порядка 500 госстандартов, они касаются машиностроения, электротехники, пищевой промышленности, сельского хозяйства и т.д.

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