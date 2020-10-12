12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начал действовать стандарт для борьбы со взяточничеством "Системы менеджмента борьбы со взяточничеством. Требования и руководство по применению". Об этом сообщила первый заместитель председателя Госстандарта Ирина Осмола сегодня во время круглого стола "Стандарты как фактор конкурентоспособности рынка" в пресс-центре БЕЛТА.
"В мире существует стандарт системы менеджмента борьбы со взяточничеством. То есть международная профессиональная общественность разработала стандарт, как сегодня системно бороться со взятками. Мы его также приняли, с 1 октября он вступил в действие", - рассказала Ирина Осмола.
По ее словам, это очень прогрессивный стандарт, как надо построить процессы в организации, чтобы минимизировать риски, связанные с коррупцией, взяточничеством. Необходимость разработки такого документа помимо Госстандарта поддержали Следственный комитет и Генеральная прокуратура. "Будем смотреть, кто первый решит внедрить такой стандарт", - отметила Ирина Осмола.
Сейчас в Беларуси разрабатывается программа "Качество" на 2021-2025 годы. В ней планируется максимально учесть планы по разработке новых стандартов, которые есть у Международной организации по стандартизации, Европейского комитета по стандартизации. "Мы будем держать руку на пульсе и разрабатывать все, что будет способствовать выпуску качественной и конкурентоспособной продукции", - резюмировала она.-0-