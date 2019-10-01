В Беларуси начал работу единый оператор нефтепровода "Дружба"

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские операторы нефтепроводной системы "Дружба" - ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и ОАО "Полоцктранснефть Дружба" - с 1 октября объединены в одну компанию, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Реорганизация произошла путем присоединения ОАО "Полоцктранснефть Дружба" к ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на основании решения внеочередного общего собрания акционеров. Полоцкая "Дружба" будет значиться в составе гомельской нефтепроводной компании в качестве филиала по транспортировке нефти "Новополоцк".

"Гомельтранснефть Дружба" перекачивает российскую нефть в направлении стран Европы, снабжает углеводородным сырьем Мозырский НПЗ. "С появлением филиала "Новополоцк" предприятие будет отвечать за поставки российской нефти на "Нафтан", транспортировку нефтепродуктов по территории Беларуси", - пояснили в компании.

"Реорганизация магистральных нефтепроводов в Беларуси позволит создать более рациональную схему управления. В перспективе объединение компаний обеспечит реализацию проектов по развитию республиканской нефтетранспортной системы, в том числе для диверсификации поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы, расширения возможностей хранения нефти", - считают в ОАО "Гомельтранснефть Дружба".-0-