В Беларуси начался прием заявок для участия в национальном конкурсе "Предприниматель года"

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с постановлением Совета Министров от 17 марта 2016 года №207 Министерство экономики объявляет о старте с 1 апреля национального конкурса "Предприниматель года", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
По итогам конкурса в каждой области и в Минске специально созданные оргкомитеты (жюри), в состав которых войдут известные предприниматели и представители органов госуправления, определят лучших бизнесменов в номинациях: "Успешный старт", "Стабильный успех" (в данной номинации допускается участие крупных предприятий), "Эффективный бизнес в сфере производства", "Эффективный бизнес в сфере услуг".
Предприниматели, желающие принять участие в конкурсе, должны направить свои заявки в соответствующие органы исполнительной власти (по месту государственной регистрации) - в горисполкомы, райисполкомы, администрации районов Минска.
Прием заявок будет осуществляться до 1 июня 2019 года. Участие в конкурсе бесплатное.-0-
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