В Беларуси начался прием заявок на участие в конкурсе "Лучший строительный продукт года"

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начался прием заявок на участие в XVIII сезоне республиканского конкурса "Лучший строительный продукт года", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт организаторов конкурса.

Решением оргкомитета конкурса в 2021 году введена новая специальная номинация "Лучшие проекты по реализации государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда". Это, по мнению организаторов конкурса, поможет выявить и презентовать лучший опыт в республике по возведению современных объектов. В частности, на конкурсе могут быть рассмотрены успешные проекты по замене лифтов, строительству водозаборных скважин, проекты по благоустройству территорий, мероприятия, направленные на обеспечение потребителей водоснабжением питьевого качества и другие. "Будем собирать проекты, которые направлены на улучшение комфортности жилья, повышение потребительских свойств, улучшение среды проживания. Проекты, так или иначе подпадающие под эту программу, могут рассматриваться в рамках этой номинации", - подчеркнул председатель оргкомитета конкурса Александр Патутин.

В настоящее время в Беларуси идет работа по внедрению национальных стандартов зеленого строительства. На всех уровнях: в проектировании, строительстве, эксплуатации и утилизации зданий и сооружений необходимо работать над снижением уровня потребления энергетических, природных и материальных ресурсов.

В новой пятилетке будут разработаны и внедрены национальные стандарты зеленого строительства, будет введена добровольная сертификация строительства объектов по таким стандартам. В связи с этим организаторы конкурса объявили о введении еще одной номинации - "Лучшие технологии, оборудование, проекты в области зеленого строительства". Она направлена на более активное продвижение и популяризацию принципов зеленого строительства в стране.

Александр Патутин рассказал также об усовершенствовании системы критериев в оценке заявителей конкурса. Процедура выявления победителей и ранжирования их по местам будет усложнена. "Разработана система, при которой эксперты проставляют свои оценки, баллы по различным критериям в соответствии с перечнем критериев по каждой номинации. После подсчета баллов мы определяем, на какое место выходит тот или иной победитель. Даже если у предприятия нет конкурентов в соответствующем сегменте рынка, он не станет победителем автоматически, свое право именоваться лидером ему придется отстаивать", - пояснил он.

По словам руководителя оргкомитета, с этого года награды победителей будут разных достоинств. Помимо традиционного диплома победители будут получать за первое, второе и третье места соответственно "золотой", "серебряный" и "бронзовый" знаки победителя.

Что касается экспертного совета конкурса, то в 2021 году он вновь обновлен и расширен. Деловая программа конкурса в этом году также планируется более насыщенной, чем программа 2020 года, которая, по словам организаторов, существенно пострадала от ограничений, связанных с пандемией. Так, в 2021 году планируется проведение практических семинаров и вебинаров (в онлайн формате), а также конференции, посвященной новым технологиям и инновациям в строительстве Беларуси.

Конкурс "Лучший строительный продукт года" проводится при поддержке Министерства архитектуры и строительства Беларуси. Среди основных целей - выявление представленных на рынке качественных продуктов, передовых современных технологий, систем, оборудования, решений строительных компаний отечественного и зарубежного производства, стимулирование производителей и поставщиков к разработке и внедрению в практику строительства новых качественных продуктов и услуг и др.-0-