В Беларуси намерены продолжать либерализацию валютного режима

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/ В Беларуси готовят новую редакцию закона о валютном регулировании и валютном контроле. В ней предполагается реализовать комплексные институциональные изменения, направленные на совершенствование валютного законодательства и устранение пробелов, либерализацию валютного режима и дедолларизацию национальной экономики. Об этом сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА директор Национального центра законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) Вадим Ипатов.

По его словам, будут предусмотрены новые подходы к регулированию валютных правоотношений и проведению валютных операций, отвечающие требованиям времени и международной практики. "В законопроекте планируется закрепить основные положения, касающиеся создания системы валютного мониторинга в условиях перехода от административных, директивных методов регулирования к экономическим, основанным на учете и анализе потоков денежных средств. В целях либерализации валютного режима планируется предоставить юридическим и физическим лицам - резидентам право свободно, без получения каких-либо разрешений, открывать счета в иностранных банках и совершать по ним операции, получать (предоставлять) займы от нерезидентов (нерезидентам), приобретать ценные бумаги нерезидентов, инвестировать в уставные фонды нерезидентов", - отметил Вадим Ипатов.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-