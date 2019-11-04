В Беларуси намерены ужесточить требования к эмитентам жилищных облигаций

4 ноября, Минский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси намерены серьезно ужесточить требования к эмитентам жилищных облигаций, сообщил сегодня директор Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Алексей Красинский на семинаре Белорусской валютно-фондовой биржи "Рынок ценных бумаг Беларуси. Состояние и перспективы развития", передает корреспондент БЕЛТА.
"Запрещать вовсе этот инструмент, наверное, было бы неправильно. Однако требования к эмитентам будут в ближайшем будущем серьезно ужесточены", - отметил Алексей Красинский.
Директор департамента обратил внимание, что жилищные облигации - это достаточно своеобразный инструмент, у которого есть своя специфика и который редко встречается за рубежом. В частности, в России были скорректированы подходы к использованию средств граждан при финансировании строительства жилья.
Скорректировать требования к эмитентам предлагается в том числе для защиты прав граждан. "Существуют риски застройщика. Обычному гражданину достаточно сложно противостоять этим рискам с точки зрения защиты своих экономических интересов", - добавил Алексей Красинский.-0-