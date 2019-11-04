В Беларуси намерены ужесточить требования к эмитентам жилищных облигаций

4 ноября, Минский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси намерены серьезно ужесточить требования к эмитентам жилищных облигаций, сообщил сегодня директор Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Алексей Красинский на семинаре Белорусской валютно-фондовой биржи "Рынок ценных бумаг Беларуси. Состояние и перспективы развития", передает корреспондент БЕЛТА.

"Запрещать вовсе этот инструмент, наверное, было бы неправильно. Однако требования к эмитентам будут в ближайшем будущем серьезно ужесточены", - отметил Алексей Красинский.

Директор департамента обратил внимание, что жилищные облигации - это достаточно своеобразный инструмент, у которого есть своя специфика и который редко встречается за рубежом. В частности, в России были скорректированы подходы к использованию средств граждан при финансировании строительства жилья.

Скорректировать требования к эмитентам предлагается в том числе для защиты прав граждан. "Существуют риски застройщика. Обычному гражданину достаточно сложно противостоять этим рискам с точки зрения защиты своих экономических интересов", - добавил Алексей Красинский.-0-

В Беларуси внедрят институт квалифицированного инвестора "В обозримом будущем на рынке будет внедрен такой институт квалифицированного инвестора. Это широко используемая за рубежом практика, на сегодня у нас на рынке она отсутствует в принципе", - отметил директор Департамента по ценным бумагам Минфина Алексей Красинский.

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Беларусь в начале 2020 года станет участником Международной организации комиссий по ценным бумагам С учетом присоединения Беларуси к Международной организации комиссий по ценным бумагам брокеры из стран-членов IOSCO получат доступ к биржевым торгам на Белорусской валютно-фондовой бирже.