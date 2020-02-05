В Беларуси намерены в этом году приблизиться к созданию универсальной среды в строительстве

5 февраля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Беларуси планируется приблизиться к созданию универсальной среды в строительстве. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Микуленок на коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Перед отраслью стоит задача - в этом году приблизиться к созданию универсальной среды в строительстве во всех городах и поселениях, независимо от того, областной это центр, районный или малый город. Везде, где будет осуществляться строительство жилья, будут предъявляться одинаковые требования", - отметил министр.

Также, по словам Дмитрия Микуленка, основным заметным изменением в этом году станет применение лифтового оборудования, независимо от этажности жилья. "Даже если это будет здание с двумя, тремя или пятью этажами - мы будем настаивать на проектировании там лифта, и это уже прописано. С Минпромом эта ситуация обсуждена, "Могилевлифтмаш" готов разработать лифты меньшего объема и меньшей площади по нашим критериям", - пояснил он. Глава ведомства обратил внимание руководителей областей на то, что эта работа будет взята на жесткий контроль.-0-