19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси намолотили более 6 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По состоянию на 19 августа зерновые и зернобобовые культуры убраны более чем с 1,9 млн га, что составляет 89,2% от запланированного. Средняя урожайность - 31,6 ц/га (на аналогичную дату в 2018-м - 26,5 ц/га).

Самый большой намолот в Минской области - 1 млн 588,1 т зерна, план по уборке зерновых и зернобобовых выполнен на 92,5%. Завершают уборку в южных и западных регионах страны. Так, в Брестской области убрано 99,2% площадей, намолочено почти 1,2 млн т зерна. Аграрии Гродненской области убрали 97% площадей, намолотив более 1,16 млн т зерна.

В хозяйствах Гомельской области зерновые и зернобобовые убраны с 88,5% площадей (намолочено 626,2 тыс. т зерна), Могилевской - с 85,8% (684,2 тыс. т зерна). В Витебской области убрано 71,1% площадей. Аграрии намолотили 760,9 тыс. т зерна.

План поставок зерна в счет госзаказа в нынешнем году составляет 815 тыс. т. На 19 августа задание выполнено на 84,8% (691,4 тыс. т).-0-